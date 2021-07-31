شكرا لقرائتكم خبر توزيع 8536 مظلة على قاصدي المسجد الحرام في صحن المطاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8536 مظلة على المعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك) أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا)، والتي تهدف إلى تقديم مبادرات وبرامج عدة لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، فيما خصصت 453 عاملة لخدمة قاصدات المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال «إن هذه المبادرة تأتي حرصا من الرئاسة العامة على سلامة المعتمرين ومنسوبي الرئاسة خلال أدائهم الطواف في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم»، مؤكدا حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع.

إلى ذلك قدمت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية مجموعة من الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي أن الوكالة المساعدة تقدم خدماتها لقاصدات بيت الله الحرام للموسم الثاني للعمرة من عام 1442هـ في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامة المعتمرات وذلك ضمن منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة.

وأضافت بأن الخدمات المتميزة تبدأ بالترحيب بقاصدات بيت الله الحرام وتنظيم دخولهن، وتقديم الخدمات لهن من توفير عبوات ماء زمزم ورفع مستوى التعقيم والنظافة بداخل المصليات والقضاء على كل ما يعيق حركتهن لتمكينهن من أداء المناسك بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

كما أكدت الدعدي أن ذلك يتم تحت إشراف ومتابعة كوادر بشرية من موظفات وعاملات، إضافة إلى تهيئة الآلات للتعقيم والتطهير، وأدوات توزيع سقيا زمزم على قاصدات البيت العتيق.

مبادرة (مظلتك بين يديك) للحماية من أشعة الشمس تستهدف:







المعتمرين خلال أدائهم الطواف.



العاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة.



أبطال الأمن والصحة.



المتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.



تجهيزات لخدمة قاصدات الحرم المكي: