شكرا لقرائتكم خبر جامعة «المؤسس» تتصدر عربيا في تصنيف التايمز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة المراكز العشرة الأولى بين الجامعات العربية المؤهلة للدخول في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية 2021م، فيما حلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ثالثة وجامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة الرابعة.

وتعتمد المنهجية المتبعة في تصنيف الجامعات العربية على نفس الإطار الشامل والموثوق مثل التصنيف العالمي، ولكن تمت إضافة المؤشرات المهمة، إضافة إلى تضمين بعض المقاييس الجديدة، لتعكس ميزات الجامعات في المنطقة العربية.

ويستخدم تصنيف التايمز ضمن مؤشرات أداء تمت معايرتها بعناية في خمسة مجالات؛ وهي: التدريس «بيئة التعلم»؛ البحث «الحجم والدخل والسمعة»، الاستشهادات «تأثير البحث»؛ على المجتمع و»نقل المعرفة وتأثيرها»، والعلاقات الدولية والتنوع الثقافي «الموظفون والطلاب والبحوث».

وهنأ رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري منسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهود الجامعة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي ركزت على البحث العلمي والاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية.

وبين أن حصول الجامعة على مراتب متقدمة في التصنيفات الأكاديمية العالمية هو دليل على حرص الجامعة على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في التعليم العالي، مما يعكس جودة مخرجات الجامعة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

المراكز العشرة الأولى حسب التصنيف:

1. جامعة الملك عبدالعزيز.

2. جامعة قطر.

3. جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست».

4. جامعة الأمير محمد بن فهد.

5. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

6. جامعة خليفة.

7. جامعة الإمارات العربية المتحدة.

8. جامعة الملك سعود.

9. الجامعة الأمريكية في بيروت.

10. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.