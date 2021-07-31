برامج ومسابقات للأيتام وذوي الإعاقة في بللحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت قرية بن عضوان التراثية بمركز بللحمر أمس، مبادرة ثقافية واجتماعية بعنوان (عيدنا وطنا)، بمشاركة فريق المجد التطوعي وفريق انتماء التطوعي للأطفال الأيتام والأسر الحاضنة وذوي الإعاقة. وتضمنت الفعاليات مشاركات ذوي الإعاقة لإبراز مواهبهم وتعزيز العمل التطوعي للتكاتف الاجتماعي، إلى جانب إقامة البرامج والمسابقات الثقافية المتنوعة والترفيهية، والرقصات الشعبية التي تحاكي الموروث الشعبي لمنطقة عسير، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية والاستعراضية، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة من الأشخاص ذوي الإعاقة.



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