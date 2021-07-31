القيادة تهنئ الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني وبنين بالاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار. فيما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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