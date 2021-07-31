، غدًا في دورة الألعاب الأولمبية.. لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى "الياسين" يدشن مشاركته ،

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يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، العداء مازن الياسين، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، عندما يوجَد في المجموعة الثانية لسباق 400م عند الرابعة والنصف من فجر غد الأحد بتوقيت السعودية في الملعب الأولمبي بطوكيو.
ويشارك "الياسين" في السباق إلى جانب لاعبي كولومبيا وبلجيكا واليمن وسويسرا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
وكان الياسين قد أنهى تدريبه الأخير اليوم بطوكيو بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
يُذكر أن الياسين قد وصل إلى طوكيو نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في إسبانيا.
من جهة ثانية استقبل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية (إبراهام تولينتو) في مقر البعثة السعودية الرسمية بطوكيو.
وناقش اللقاء مشاركة البعثتين السعودية والفلبينية في الأولمبياد، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم رياضة وشباب البلدين.
غدًا في دورة الألعاب الأولمبية.. لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى "الياسين" يدشن مشاركتهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-31
يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، العداء مازن الياسين، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، عندما يوجَد في المجموعة الثانية لسباق 400م عند الرابعة والنصف من فجر غد الأحد بتوقيت السعودية في الملعب الأولمبي بطوكيو.
ويشارك "الياسين" في السباق إلى جانب لاعبي كولومبيا وبلجيكا واليمن وسويسرا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
وكان الياسين قد أنهى تدريبه الأخير اليوم بطوكيو بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
يُذكر أن الياسين قد وصل إلى طوكيو نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في إسبانيا.
من جهة ثانية استقبل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية (إبراهام تولينتو) في مقر البعثة السعودية الرسمية بطوكيو.
وناقش اللقاء مشاركة البعثتين السعودية والفلبينية في الأولمبياد، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم رياضة وشباب البلدين.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:24 PM
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
08:52 PM
"الفيصل" استقبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية
يدشن لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، العداء مازن الياسين، مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، عندما يوجَد في المجموعة الثانية لسباق 400م عند الرابعة والنصف من فجر غد الأحد بتوقيت السعودية في الملعب الأولمبي بطوكيو.
ويشارك "الياسين" في السباق إلى جانب لاعبي كولومبيا وبلجيكا واليمن وسويسرا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
وكان الياسين قد أنهى تدريبه الأخير اليوم بطوكيو بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
يُذكر أن الياسين قد وصل إلى طوكيو نهاية الأسبوع الماضي بعد أن أنهى معسكره الإعدادي في إسبانيا.
من جهة ثانية استقبل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس البعثة السعودية، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية (إبراهام تولينتو) في مقر البعثة السعودية الرسمية بطوكيو.
وناقش اللقاء مشاركة البعثتين السعودية والفلبينية في الأولمبياد، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخدم رياضة وشباب البلدين.
، غدًا في دورة الألعاب الأولمبية.. لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى "الياسين" يدشن مشاركته ،
المصدر : الخليج 365
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