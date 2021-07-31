محمد بن مسعود - الدمام - أودى بحياة عدد من اللاعبين أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، اليوم، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم بمدينة كسمايو بالصومال والذي أودى بحياة عدد من اللاعبين.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن خالص التعازي وأصدق المواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا في هذا التفجير الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-31 أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، اليوم، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم بمدينة كسمايو بالصومال والذي أودى بحياة عدد من اللاعبين.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن خالص التعازي وأصدق المواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا في هذا التفجير الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. 31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 06:45 PM أودى بحياة عدد من اللاعبين أودى بحياة عدد من اللاعبين أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، اليوم، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لاعبي فريق "JCCI" لكرة القدم بمدينة كسمايو بالصومال والذي أودى بحياة عدد من اللاعبين.

وأعرب البرلمان العربي في بيان له اليوم، عن خالص التعازي وأصدق المواساة لجمهورية الصومال ولأسر الضحايا في هذا التفجير الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد البرلمان العربي على تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

، البرلمان العربي يدين حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف لاعبي كرة القدم في الصومال ،

المصدر : الخليج 365

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