محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه سيفشل كل محاولات استهداف المدنيين أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".

وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها". 31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:10 PM أكد أنه سيفشل كل محاولات استهداف المدنيين التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، إسقاط وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وقال التحالف: إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة ومفخخة باتجاه خميس مشيط".

وأضاف أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها". الكلمات المفتاحية ، التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر طائرة مسيرة ومفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.