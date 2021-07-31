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الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا البنوك إلى خفض أسعار الفائدة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 08:05 PM

دعا البنوك إلى خفض أسعار الفائدة

الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (السبت)، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز، في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين، بعد إعلانه عن طرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ودعا "سعيد" البنوك إلى خفض أسعار الفائدة.

وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان الأحد الماضي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

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، الرئيس التونسي: لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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