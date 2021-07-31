شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة⁩: تسجيل 1146 إصابة جديدة بكورونا⁩ وتعافي 1086 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت الصحة بأخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة وتعافي(1086) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11404) حالات منها (1377) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525730) حالة كما بلغ عدد حالات التعافي (506089) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11)حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8237) حالة .

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).