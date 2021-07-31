، أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تبدأ أمانة محافظة جدة، اعتبارًا من غد الأحد، تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كـ"محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ".
يأتي ذلك للسماح بدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكل الأنشطة التجارية، وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، المتحدث الرسمي، محمد البقمي، أن ذلك وفقًا لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.
وقال: تباشر الأمانة -ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات- في تنفيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
ولفت إلى أن أمانة جدة اعتمدت آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة، تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية، مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين؛ بحيث تم تحديد ثلاث فترات لكل مجموعة من الطوابق؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 05:04 PM
بهدف الحفاظ على الصحة العامة وفقًا للاشتراطاتأمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا"
تبدأ أمانة محافظة جدة، اعتبارًا من غد الأحد، تنفيذ اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" كـ"محصن أو محصن جرعة أولى أو محصن متعافٍ".
يأتي ذلك للسماح بدخول مباني الأمانة والبلديات والمراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي وكل الأنشطة التجارية، وفق آلية تنظيمية تتضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام، المتحدث الرسمي، محمد البقمي، أن ذلك وفقًا لما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبغرض الحفاظ على الصحة العامة باشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021.
وقال: تباشر الأمانة -ممثلة في البلديات الفرعية والمحافظات- في تنفيذ إلزامية التحصين لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
ولفت إلى أن أمانة جدة اعتمدت آلية تنظيمية لدخول المباني والبلديات التابعة للموظفين والموظفات والمراجعين، بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للأمن والسلامة، تتضمن نقاط فرز للمبنى الرئيسي والبلديات الفرعية، مع تطبيق مبادئ السلامة المهنية من خلال تعقيم المباني من الخارج والداخل، والمرونة في تقسيم ساعات دخول الموظفين؛ بحيث تم تحديد ثلاث فترات لكل مجموعة من الطوابق؛ لتحقيق التباعد الجسدي وتلافي الازدحام في الدخول والخروج.
، أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تنفّذ غدًا اشتراط التحصين وإبراز تطبيق "توكلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.