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يخيّم الضباب الكثيف منذ فجر اليوم السبت وحتى الآن، على مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف، وتَسبب في تدني الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.
وشجّعت هذه الأجواء بمركز الشفا، تواجد المتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بها.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 04:48 PM
الأهالي والمتنزهون يتوافدون للاستمتاع بهاشاهد .. الضباب يخيّم على "شفا الطائف" ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية
يخيّم الضباب الكثيف منذ فجر اليوم السبت وحتى الآن، على مرتفعات الشفا بمحافظة الطائف، وتَسبب في تدني الرؤية الأفقية في العديد من المواقع.
وشجّعت هذه الأجواء بمركز الشفا، تواجد المتنزهين من الزوار والأهالي للاستمتاع بها.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 7 مساءً.
تصوير: ماجد عسيري
، شاهد .. الضباب يخيّم على "شفا الطائف" ويتسبب في تدني الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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