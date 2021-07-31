- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت رابطة العالم الإسلامي -باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة- الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، والذي تم إحباطه بحمد الله.
وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.
وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.
كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 04:41 PM
"العيسى": هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدوليةرابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية
أدانت رابطة العالم الإسلامي -باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة- الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، والذي تم إحباطه بحمد الله.
وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكّل انتهاكًا جسيمًا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين.
وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.
كما جدد الأمين العام باسمه وباسم مجالس وهيئات الرابطة، وقوف الرابطة إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها الكامل لما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة وحرية الملاحة البحرية في هذا الشأن.
، رابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.