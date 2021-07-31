شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير تجاري يوضح كيفية جني الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث فيصل الصالح، الخبير في التجارة الالكترونية، عن كيفية جني الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي والحصول عليها في حال كان الشخص غير مشهور.

وقال "الصالح": "وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت عامة فيها دخل مادي وسناب شات أضاف ميزة تجني للأشخاص أرباح خاصة والناس لا تعلم عنها"، وذلك وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأضاف: "تطبيقات التواصل الاجتماعي بتدفع المال للمتابعين من أجل سحب البساط من المواقع الأخرى فيتوجه العديد من الأشخاص لـ (سناب شات) من أجل جذب المستخدمين".

وتابع: "تواصلت مع العديد من الأشخاص وجنوا الأموال وليسوا مشهورين فالعديد من الأشخاص يشاركون يومياتهم ويجنون الأموال".

وعن الاعتماد على أرباح السوشال ميديا فقط، قال: "لا يمكن الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأرباح ودخل أساسي ولا يمكن الاستغناء عن الوظيفة لهذا السبب ويمكن أن يكون مصدر دخل ثاني وليس أساسي ويمكن من خلال هذه الأموال تسوية مشروع يمكن الاعتماد عليه".

وفيما يتعلق بخاصية "أضواء" على "سناب شات": "في البداية على سناب شات كان يقبل أغلب المقاطع لكن منذ أسبوع أصبح فيه ضغط شديد على منصة أضواء لذا تشترط صناعة محتوى مفيد وبكواليتي جيدة إذا حصل له الترويج تزداد عدد المشاهدات والتفاعل فيزيد الأرباح على المنصة".