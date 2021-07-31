شكرا لمتابعة خبر عن «الحج والعمرة»: استقبال 20 ألف معتمر من الخارج والداخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس 2021.

وقالت مصادر أنهم يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج لعام 1442، وسيبدأون بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وفقًا لـ" عكاظ ".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكد على أن ذلك وفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني، موضحًا أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.