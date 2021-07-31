شكرا لمتابعة خبر عن استشاري سموم جنائية يوضح سبب ظهور الكحول في جسم الإنسان بعد وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن استشاري السموم الجنائية الدكتور أحمد الاسمري بنشر بحثا في مجلة عالمية عن للسموم الجنائية حيث رصد مصدر الكحول الاثيلي في عينات المتوفي، ويعد من ضمن المؤسسين لمراكز مراقبة السموم في المملكة.

وقال الأسري أن عملية تحديد المصدر هي ركيزة أساسية في تقرير الكيميائى الشرعي ، مشيرا إلى أن جسم الانسان يحتوي على جلوكوز وهو مصدر الطاقة في الجسم وبالتالي عند الوفاة الكائنات الدقيقة تستخدم الجلوكوز وتحوله بطريقة لا هوائية إلى كحول أيثيلي ، وعند تحليل الاستشاري للعينات يجد الكحول الاثيلي إيجابي".

وأضاف أنه تم تكريمه من قبل الجمعية العالمية للعلماء عام 2008 عن أفضل بحث منشور في مجال السموم منشور عام 2007 ,مؤكدا أنه أول شخص يفوز بهذا اللقب من الجمعية التي تضم معظم علماء السموم في العالم.