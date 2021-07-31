شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة نجاح دبلوماسي سعودي في الجامعة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تمكن مواطن شاب من التدرج في العمل الدبلومسي بالجامعة العربية، حيث كان أصغر مدير في إدارة الشؤون المالية فيها، وتم تكليفه بإدارة أزمة فيروس كورونا داخل الأمانة العامة.

وقال "فيصل غسال" لقناة " الإخبارية " تأثرت بمسيرة والدي فهو أول سعودي دبلومسي يلتحق بالجامعة العربية حيث التحقت بها وتدرجت في العديد من المناصب.

وأضاف : توليت إدارة الشباب والرياضة بالجامعة العربية مؤخرا، لتمكين الشباب وجعلهم أصحاب صناع القرار، وشاركت في العديد من الفاعليات الدولية.