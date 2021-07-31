بالفيديو.. أماكن لا يدخلها إلا المحصنون من كورونا بدءًا من الغد

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ منذ منتصف الليلة ومع الدقائق الأولى من صباح غدًا الأحد، تطبيق قرار من دخول العديد من الأماكن لغير المحصنين وفقًا لتطبيق (توكلنا) وهم متعاف ومحصن جرعة أولى ومحصن جرعة ثانية.

وذكرت قناة «الإخبارية» في تقرير لها، أن المحصنين فقط سيتمكنون من دخول أي نشاط أو مناسبة اقتصادية أو تجارية او ثقافية أو ترفيهية أو رياضية.

وكذلك سيتمكن المحصنون فقط من دخول أي منشاة حكومية أو خاصة سواء لأداء الاعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة أو استخدام وسائل النقل العام.

وسيتم التأكد من حالة التحصين للمواطن أو المقيم من خلال تطبيق (توكلنا) المعتمد من وزارة الصحة.

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