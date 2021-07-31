أخبار السعودية.. التحصين شرط لدخول المدارس غدًا.. وضبط 12 ألف مخالف

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 31 يوليو 2021 م منها: تطبيق قرار منع دخول العديد من الأماكن لغير المحصنين بدءًا من غدًا الأحد، والتحصين من كورونا شرط لدخول المدارس بدءًا من الأحد، و10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضراوات دون تراخيص إلكترونية.

أماكن لا يدخلها إلا المحصنون من كورونا بدءًا من الغد

يبدأ منذ منتصف الليلة ومع الدقائق الأولى من صباح غدًا الأحد تطبيق قرار منع دخول العديد من الأماكن لغير المحصنين وفقًا لتطبيق (توكلنا) وهم متعاف ومحصن جرعة أولى ومحصن جرعة ثانية.

«مركز العنف الأسري» يتجاوب مع فيديو امرأة تعرضت للضرب بعسير

تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، مع حالة امرأة بمنطقة عسير، تعرضت للتعنيف من أحد الأشخاص من جنسية عربية.

التعليم: التحصين من كورونا شرط لدخول المدارس بدءًا من الأحد

أعلنت وزارة التعليم أنه بدءًا من غد الأحد (1 أغسطس 2021م)؛ سيكون التحصين من فيروس كورونا شرطًا لدخول المنشآت التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة.

الداخلية: ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية أنه تم ضبط أكثر من (12) ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الأسبوع الماضي، ضمن الحملات الميدانية بجميع المناطق.

البيئة: 10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات دون تراخيص إلكترونية

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الموردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة، والمقرر لها الأول من محرم 1443هـ، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضراوات وفواكه طازجة بدون إذن استيراد إلكتروني.

أمانة تبوك تنفذ 36 ألف جولة رقابية وتغلق 67 منشأة خلال يوليو

نفذت أمانة منطقة تبوك 36,395 جولة رقابية ميدانية، منذ مطلع شهر يوليو حتى اليوم، أسفرت عن إغلاق 67 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الصحية، وتحرير 118 مخالفة لمنشآت أخرى لم تلتزم بالتدابير الوقائية والصحية.

«الشؤون الإسلامية» تعيد افتتاح مسجدين في الرياض بعد تعقيمهما

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقة الرياض، بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

الجوازات: غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد انتهائها بـ3 أيام

قالت المديرية العامة للجوازات، إنَّ غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد انتهاء صلاحية الهوية بنحو 3 أيام، ردًا على استفسارات المقيمين.

أمن الطرق تذكّر بعقوبة من يساعد أو ينقل المخالفين لنظام الحدود

جددت القوات الخاصة لأمن الطرق، التذكير بعقوبة من يساعد بأيّ طريقة على دخول مخالفي أمن الحدود، حيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.

توزيع 8 آلاف مظلة على المعتمرين بصحن المطاف

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرابة (٨٥٣٦) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك» أحد برامج حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

أمانة الرياض: استقبال 10 آلاف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 86%

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها استقبلت أكثر من 10 آلاف بلاغ خلال أسبوع (من 18 – 24 يوليو) بنسبة تنفيذ بلغت 86%.

الشيخ الخثلان: موضع يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثيرون

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن هناك موضعًا يستجاب فيه للدعاء ويغفل عنه كثير من الناس، وهو عند حدوث النعمة لشخص ما.



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