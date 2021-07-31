الكشف عن تفاصيل الاعتداء على طفل بسكين داخل ملعب بـ «أبوعريش»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر عن أنَّ شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش تلقَّت مساء أمس بلاغًا من أحد المواطنين أفاد فيه بأنّ ابنه "يونس 9 سنوات" قد تعرَّض لاعتداء من شخص يحمل بيده سكينًا وكاد أن ينهي حياة ابنه داخل ملعب لكرة القدم أثناء تواجده للتدريبات الرياضية اليومية.

وأكَّدت المصادر لـ «عاجل» أن شرطة محافظة أبو عريش فتحت تحقيقًا موسعًا وأخذت تفاصيل الواقعة من الطفل المجني عليه بحضور والده ومن بعض الشهود الذين كانوا متواجدين بالموقع وقت وقوع الاعتداء، وتدوين بيانات وأوصاف المعتدي لجهة لتحقيق ليسهل على رجال الأمن الوصول إلى الجاني بسهولة والقبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية بحقه.

وتعود تفاصيل حادثة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الطفل الرياضي "يونس" مساء أمس الجمعة، إلى أن إحدى فرق الحواري لكرة القدم يقوم بعمليات تدريب يومية بملعب بلدية محافظة أبو عريش الواقع بالقرب من قلعة دار النصر وسط المحافظة إذ بشخص يتجاوز سور الملعب الخارجي ويحمل بيده سكينًا ويسير بخطوات سريعة نحو محيط الملعب فشاهده اللاعبون وهم صغار في السن ومعهم المدربون فلم يكن بوسعهم حينها سوى الهروب إلى مسافة بعيدة وآمنة حتى لا يتعرضوا إلى أذى من الشخص الذي تهجم عليهم بصورة مباغتة.

ونال المعتدي من الطفل وأمسك به وظل يضربه بمقبض السكين على رأسه حتى أسقطه أرضًا وينقض على جسده محاولًا تسديد طعنات بسن السكين للطفل جهة وجهه ورقبته، وسط صيحات أطلقها المتجمهرون من زملاء المجني عليه وبعض سكان الحي الذين أرهبهم المشهد وهم يشاهدون الطفل بين يدي الجاني ويخشون عليه من جريمة قتل قد يرتكبها بحقه، ولم يستطيعوا إنقاذه أو التحرك باتجاه الجاني حتى لا يرتكب جريمة قتل بحق الطفل لأنهم تحققوا من هوية الشخص المعتدي وتعرفوا عليه جيدا.

وأضافت المصادر أنَّه اتضح بعد ذلك بأنَّه من سكان المحافظة ويعاني من اعتلالات نفسية مزمنة، لتكون عناية الله هي الأقرب في إنقاذ الضحية عندما وجد فرصة للخلاص من قبضة الجاني والهروب منه قبل أن يقوم بعمل مشين له، ليفر أيضًا الجاني بعده حتى لا يمسك به أحد وما يزال مختفيًا عن قبضة الأمن .

وأشارت المصادر إلى أنَّ شرطة محافظة أبو عريش تحاول الوصول إلى الجاني بحسب المعلومات المدونة في ملف التحقيق من خلال التحريات التي يقوم بها رجال الأمن للقبض عليه وعمل الإجراءات اللازمة معه .