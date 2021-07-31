الصحة: انخفاض حالات كورونا الحرجة.. والنشطة تسجل 11404 حالات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1377 حالة، بينما تم أمس الجمعة تسجيل 1395 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا حيث تم تسجيل 11404 حالات، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11355 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و 1086 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، كشف أمس، عن دراسة سعودية، توثق مأمونية لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفعاليته في منع المرض الشديد.

كما ذكرت الوزارة أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة

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