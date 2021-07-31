خبير: الدخل الشهري من مهنة النجارة يصل إلى 100 ألف ريال

الرياض - محمد عبدالله - قال أحمد الحربي رائد أعمال إن مهنة النجارة يمكن أن تكون بديلة عن الوظيفة؛ لأن دخلها الشهري عالي جدًا؛ إذ يتراوح بين 15 ألف ويصل إلى 100 ألف ريال شهريًّا.

وأضاف الحربي خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية» أن العائد المادي من مهنة النجارة يمكن أن يصل إلى 100 ألف ريال شهريا بمزيد من الجد والاجتهاد مع وجود فريق عمل متكامل.

وأوضح الحربي أن أهم المعوقات التي تواجه النجار هي وجود المعدات اللازمة لتصنيع المنتجات ووجود مكان مجهز، مشيرًا إلى أن هيئة المدن تقدم حلولًا ذات جدوى.

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