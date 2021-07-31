بتسجيل 243 حالة.. منطقة الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 243 إصابة جديدة، من إجمالي 1146 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة التالية مسجلة 209 حالة، ومكة المكرمة 196 حالة، وعسير 84 حالة، وجازان 79 حالة، والقصيم 68 حالة، والمدينة المنورة 64 حالة، وحائل 56 حالة، ونجران 53 حالة، والباحة 34 حالة، والحدود الشمالية 33 حالة، وتبوك 19 حالة، والجوف 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و1086 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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