«مركز العنف الأسري» يتجاوب مع فيديو امرأة تعرضت للضرب بعسير

الرياض - محمد عبدالله - تجاوب مركز بلاغات العنف الأسري (1919)، مع حالة امرأة بمنطقة عسير، تعرضت للتعنيف من أحد الأشخاص من جنسية عربية.

وذكر المركز -عبر تويتر- تفاعلًا مع بلاغ أحد المواطنين بهذا الخصوص: «نطمئنك بأنه جاري العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.. شاكرين ومقدرين لك حرصك».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لامرأة تدعى «رباب» من منطقة عسير، ذكرت فيه أنها يتيمة وتعرضت للتعنيف من قبل شخص يحمل الجنسية اليمنية، وعرضت آثار الضرب على جسدها.

كما دشن رواد مواقع التواصل هاشتاق حمل اسم «#رباب-في-خطر» داعين إلى إنقاذها ومساعدتها.

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