الصحة: 1146 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1086 ووفاة 11 شخصًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 1146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 525730 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1086 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 506089 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8237 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 26 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، كشف أمس الجمعة، عن دراسة سعودية، توثق مأمونية لقاح شركة استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفعاليته في منع المرض الشديد.

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