البيئة: 10 أيام على انتهاء مهلة استيراد الخضروات دون تراخيص إلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الموردين الراغبين في الحصول على تراخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة إلى سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة قبل انتهاء المهلة المحددة، والمقرر لها الأول من محرم 1443هـ، مؤكدة أنه لا يمكن استيراد أية شحنة خضراوات وفواكه طازجة بدون إذن استيراد إلكتروني.

كانت الوزارة قد بينت في وقت سابق خطوات إجراءات إصدار الترخيص والتي تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة (زراعي) الإلكترونية بالضغط هنا. وأنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسبباً.

كما أنه فور صدور الموافقة سيتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة، ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 و10 أعوام حسب فئة الترخيص.

وأوضحت وزارة الزراعة أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد والتي تبدأ في الأول من محرم القادم، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.

ولفتت الوزارة إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصًا سعوديًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.

وأشارت إلى أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة، ومطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة.

ومن ضمن الشروط أيضًا، أن تكون المنتجات واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية، مؤكدة أن للوزارة الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير.

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