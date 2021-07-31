محمد بن مسعود - الدمام - وثّقها "الشهري" عبر التصوير المتقطّع "تايم لابس" في منظر مدهش، لفَّت كميات السّحب الكثيفة جبال ومرتفعات السودة متشكلة كـ"موج البحر"؛ حيث حضرت كاميرا المصور "سلمان الشهري" لتُجسد ذلك الجمال الرباني البديع. واستمرّ المصور "الشهري" يراقب ذلك المنظر البديع ووثقه عبر مقطع فيديو "تايم لابس". 31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 03:33 PM وثّقها "الشهري" عبر التصوير المتقطّع "تايم لابس" لقطات مدهشة.. "موج البحر" يعانق جبال السودة! لقطات مدهشة.. "موج البحر" يعانق جبال السودة! في منظر مدهش، لفَّت كميات السّحب الكثيفة جبال ومرتفعات السودة متشكلة كـ"موج البحر"؛ حيث حضرت كاميرا المصور "سلمان الشهري" لتُجسد ذلك الجمال الرباني البديع. واستمرّ المصور "الشهري" يراقب ذلك المنظر البديع ووثقه عبر مقطع فيديو "تايم لابس". الكلمات المفتاحية ، لقطات مدهشة.. "موج البحر" يعانق جبال السودة! ،

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