، فتح القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي.. غدًا ،

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي)، للتعيين عليها في مشروع الشمال (نيوم) ومشروع البحر الأحمر ومحافظة العلا.
وأوضحت إدارة القبول المركزي، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22/ 12/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 26/ 12/ 1442هـ.
واشترطت في المتقدمة: أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهلٌ أعلى، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتحمل هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
كما تَضمّنت الشروط: ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وتجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، كذلك لم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أُنهِيَت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة في جهة حكومية.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 03:20 PM
حتى الخميس.. برتبة جندي والتعيين في مشروع نيوم والبحر الأحمر ومحافظة العلافتح القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي.. غدًا
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي برتبة (جندي)، للتعيين عليها في مشروع الشمال (نيوم) ومشروع البحر الأحمر ومحافظة العلا.
وأوضحت إدارة القبول المركزي، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22/ 12/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 26/ 12/ 1442هـ.
واشترطت في المتقدمة: أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وحاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهلٌ أعلى، وتكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وتحمل هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.
كما تَضمّنت الشروط: ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي، وتجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، كذلك لم يسبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أُنهِيَت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، أو موظفة في جهة حكومية.
، فتح القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن والحماية للعنصر النسائي.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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