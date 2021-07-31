السعودية | وفاة الفنانة الكويتة "انتصار الشراح"

شكرا لقرائتكم وفاة الفنانة الكويتة "انتصار الشراح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفت اليوم السبت وفاة الفنانة الكويتية "انتصار الشراح" بعد صراع مع المرض، في العاصمة البريطانية لندن، حين تلقيها العلاج في لندن بعد أن دخلت مستشفى ويلستون قبل أن تفارق الحياة.

وبحسب مصادر، شهدت الفنانة انتصار في الساعات الأخيرة من حياتها تدهوراً سريعاً في حالتها الصحية، حيث وضعت تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وكانت في حالة صعبة.

ونعتها الاعلامية الكويتية مي العيدان، عبر تدوينة على حسابها بموقع التدوينات "تويتر" قائلة: ‏إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الغالية انتصار الشراح، الى رحمة الله بعد صراع مع المرض، بالعاصمة البريطانية بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها، ولكل محبينها، رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الأرض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار

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في حين نعاها عدد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ، فقالتالإعلامية أسرار زكريا الأنصاري في تغريدة على "توتير": وصلني الخبر، فمرّت بذاكرتي مشاهد سريعة لها؛ من مسرح إلى شاشة فأدركت كم هي جزء أصيل من حياتنا، طفولتنا، ذكرياتنا، ضحكاتنا وكل الأشياء التي كبرنا عليها ونحن نحبها جداً نحب شخصياتها، طلتها، صوتها المميز، خفة ظلها، احترامها وأدبها اللهم ارحم #انتصار_الشراح وأسكنها فسيح جناتك.

ونعى الإعلامي الإماراتي فارس عوض الراحلة قائلاً: "رحم الله الفنانة القديرة رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته ، وألهم اهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".