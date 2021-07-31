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قالت الخطوط الحديدية السعودية، اليوم السبت: إنه تكريمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفاعلًا مع مبادرة #السبت_البنفسجي ستكون رحلات ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم السبت 31 يوليو مع سار مجانيةً، متمنيةً لهم دائمًا رحلات سعيدة وآمنة.
يُشار إلى أن آخر يوم سبت من شهر يوليو من كل سنة يتم فيه تقديم عروض تجارية، وتخفيضات من القطاع الخاص، وهي مبادرة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويمكن الاستفادة من عروض يوم "السبت البنفسجي"، بتقديم إحدى بطاقات إثبات الإعاقة المصدرة من الجهات الرسمية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم".
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 02:37 PM
عروض وتخفيضات من القطاع الخاص بموجب إثبات الشخصية"السبت البنفسجي".. رحلات ذوي الإعاقة مجانًا اليوم مع "سار"
قالت الخطوط الحديدية السعودية، اليوم السبت: إنه تكريمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفاعلًا مع مبادرة #السبت_البنفسجي ستكون رحلات ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم السبت 31 يوليو مع سار مجانيةً، متمنيةً لهم دائمًا رحلات سعيدة وآمنة.
يُشار إلى أن آخر يوم سبت من شهر يوليو من كل سنة يتم فيه تقديم عروض تجارية، وتخفيضات من القطاع الخاص، وهي مبادرة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويمكن الاستفادة من عروض يوم "السبت البنفسجي"، بتقديم إحدى بطاقات إثبات الإعاقة المصدرة من الجهات الرسمية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم".
، "السبت البنفسجي".. رحلات ذوي الإعاقة مجانًا اليوم مع "سار" ،
المصدر : الخليج 365
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