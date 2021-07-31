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"السبت البنفسجي".. رحلات ذوي الإعاقة مجانًا اليوم مع "سار"

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محمد بن مسعود - الدمام - عروض وتخفيضات من القطاع الخاص بموجب إثبات الشخصية

قالت الخطوط الحديدية ، اليوم السبت: إنه ‏تكريمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفاعلًا مع مبادرة #السبت_البنفسجي ستكون رحلات ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم السبت 31 يوليو مع ‎سار مجانيةً، متمنيةً لهم دائمًا رحلات سعيدة وآمنة.

يُشار إلى أن آخر يوم سبت من شهر يوليو من كل سنة يتم فيه تقديم عروض تجارية، وتخفيضات من القطاع الخاص، وهي مبادرة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمكن الاستفادة من عروض يوم "السبت البنفسجي"، بتقديم إحدى بطاقات إثبات الإعاقة المصدرة من الجهات الرسمية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم".

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 02:37 PM

عروض وتخفيضات من القطاع الخاص بموجب إثبات الشخصية

"السبت البنفسجي".. رحلات ذوي الإعاقة مجانًا اليوم مع "سار"
منصور الشلاقي

قالت الخطوط الحديدية السعودية، اليوم السبت: إنه ‏تكريمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفاعلًا مع مبادرة #السبت_البنفسجي ستكون رحلات ذوي الاحتياجات الخاصة اليوم السبت 31 يوليو مع ‎سار مجانيةً، متمنيةً لهم دائمًا رحلات سعيدة وآمنة.

يُشار إلى أن آخر يوم سبت من شهر يوليو من كل سنة يتم فيه تقديم عروض تجارية، وتخفيضات من القطاع الخاص، وهي مبادرة من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويمكن الاستفادة من عروض يوم "السبت البنفسجي"، بتقديم إحدى بطاقات إثبات الإعاقة المصدرة من الجهات الرسمية "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التعليم".

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، "السبت البنفسجي".. رحلات ذوي الإعاقة مجانًا اليوم مع "سار" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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