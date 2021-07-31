، السياحة السعودية تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها ،

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فتحت السعودية أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، وخصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة والمذهلة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية المذهلة والرحلات البحرية والجزر.
ستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.
الجنسيات المؤهلة
مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا و بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
السياحة السعودية تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليهاخالد خليل الخليج 365 2021-07-31
فتحت السعودية أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، وخصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة والمذهلة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية المذهلة والرحلات البحرية والجزر.
ستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.
الجنسيات المؤهلة
مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا و بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
01:29 PM
وفق الاحترازات الصحية والتحصين المعتمد
فتحت السعودية أبوابها للعالم من جديد وبعد عام ونصف تقريباً من انتشار جائحة كورونا، وخصّصت موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية واكتشاف كرم الضيافة للشعب السعودي والتراث الغني والثقافة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة والمذهلة من جبال أبها إلى شواطئ البحر الأحمر إلى رمال الربع الخالي المتحركة وغيرها من الوجهات السياحية المذهلة والرحلات البحرية والجزر.
ستكون التأشيرة الإلكترونية متعددة الدخول ولمدة عام واحد؛ ما يسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.
الجنسيات المؤهلة
مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا و بلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.
، السياحة السعودية تكشف عن 49 جنسية مؤهلة للحصول على التأشيرة السياحية.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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