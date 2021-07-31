- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حمّلت إسرائيل اليوم (السبت)، إيران، مسؤولية الهجوم الذي استهدف طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، والذي أدى لمقتل فردين من طاقمها، أحدهما روماني الجنسية والآخر بريطاني.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن إيران تمثّل مشكلة؛ ليس فقط لإسرائيل؛ بل للعالم بأسره، وسلوكها يشكل تهديدًا لحرية الملاحة وللتجارة العالمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وحذّر المسؤول من استمرار إيران في زرع العنف والدمار.
ولفت إلى أن حملة إسرائيل ضد الإيرانيين مستمرة.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 02:40 PM
مسؤول حَذّر طهران من الاستمرار في زرع العنف والدمارإسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط
حمّلت إسرائيل اليوم (السبت)، إيران، مسؤولية الهجوم الذي استهدف طاقم ناقلة نفط تشغلها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، والذي أدى لمقتل فردين من طاقمها، أحدهما روماني الجنسية والآخر بريطاني.
وذكر مسؤول إسرائيلي أن إيران تمثّل مشكلة؛ ليس فقط لإسرائيل؛ بل للعالم بأسره، وسلوكها يشكل تهديدًا لحرية الملاحة وللتجارة العالمية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وحذّر المسؤول من استمرار إيران في زرع العنف والدمار.
ولفت إلى أن حملة إسرائيل ضد الإيرانيين مستمرة.
، إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تُحمّل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلة النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.