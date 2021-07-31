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وضعت قوات الأمن التونسية، اليوم (السبت) بشير العكرمي القاضي المثير للجدل تحت الإقامة الجبرية.
وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي "العكرمي"، بأنه قريب من حركة النهضة ويُخفي ملفات متعلقة بالإرهاب؛ منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويأتي وضع "العكرمي" تحت الإقامة الجبرية، بعد أن تَعهّد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء الأحد الماضي، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 02:28 PM
يُتهم بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهابالأمن التونسي يضع قاضٍ مقربًا من "النهضة" تحت الإقامة الجبرية
وضعت قوات الأمن التونسية، اليوم (السبت) بشير العكرمي القاضي المثير للجدل تحت الإقامة الجبرية.
وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي "العكرمي"، بأنه قريب من حركة النهضة ويُخفي ملفات متعلقة بالإرهاب؛ منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويأتي وضع "العكرمي" تحت الإقامة الجبرية، بعد أن تَعهّد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء الأحد الماضي، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.
، الأمن التونسي يضع قاضٍ مقربًا من "النهضة" تحت الإقامة الجبرية ،
المصدر : الخليج 365
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