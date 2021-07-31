شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل قرار اشتراط التحصين لدخول مراكز الأنشطة التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، تفاصيل قرار اشتراط التحصين لدخول مراكز الأنشطة التجارية.

وقال الحسين : لم يتم السماح بالدخول للمراكز التجارية والمولات والمنشئات التجارية إلا للمحصنين وذلك ابتداءا من غدا الاحد.

وأضاف : يشترط أن يكون المتسوق محصن بجرعتين أو جرعة أو محصن متعافي، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي أوضحتها وزارة الصحة أو الحالات المرضية التي يصعب اخذها للقاح.