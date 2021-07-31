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بالفيديو.. تفاصيل قرار اشتراط التحصين لدخول مراكز الأنشطة التجارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، تفاصيل قرار اشتراط التحصين لدخول مراكز الأنشطة التجارية.

وقال الحسين : لم يتم السماح بالدخول للمراكز التجارية والمولات والمنشئات التجارية إلا للمحصنين وذلك ابتداءا من غدا الاحد.

وأضاف : يشترط أن يكون المتسوق محصن بجرعتين أو جرعة أو محصن متعافي، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي أوضحتها وزارة الصحة أو الحالات المرضية التي يصعب اخذها للقاح.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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