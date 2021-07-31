شكرا لمتابعة خبر عن النرويج تضع المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوسلو (صدى):

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، عن وضع المملكة ضمن قائمة الدول المستثناة من نصائح السفر العالمية التي تفرضها النرويج للقادمين إليها بشأن فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن السعودية تم وضعها ضمن قائمة الدول الآمنة.

وقال بيان الوزارة أن القرار سيكون ساري المفعول ابتداء من فجر غد الأحد بعد التقييم الأسبوعي الذي قدمه المعهد النرويجي للصحة العامة لوضع Covid-19.

وأ كدت الوزارة أنها ما زالت تفرض على جميع المسافرين القادمين إليها بضرورة إجراء اختبار كوفيد 19، كما سيخضع البعض للحجر الصحي، مضيفة أن هذه الإجراءات لا يزال معمولًا بها مع جميع المسافرين من جميع الدول المسموح لها.