شكرا لمتابعة خبر عن "العنف الأسري" يتفاعل مع فيديو لفتاة يتيمة تتعرض للتعنيف من مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع بلاغ عن حالة امرأة بمنطقة عسير تفيد بتعرضها للعنف من أحد الأشخاص من جنسية يمنية.

وقال المركز عبر حسابه بـ "تويتر"، أنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة.

جاء ذلك ردا على مقطع فيديو لامرأة تفيد بتعرضها للعنف والتهديد من قبل شخص من الجنسية اليمنية، مبينة بأنها يتيمة لا أحد لها.

وكشفت السيدة عن الضرب الذي تعرضت له في أنحاء جسدها، مناشدة حمايتها ومحاسبة المعتدي عليها.