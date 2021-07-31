القيادة تهنئ الرئيس «باتريس تالون» بذكرى استقلال جمهورية بنين

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بنين، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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