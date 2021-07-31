«الشؤون الإسلامية» تعيد افتتاح مسجدين في الرياض بعد تعقيمهما

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتًا وتعقيمهما في منطقة الرياض، بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال الـ175 يومًا الماضية، وصل إلى 1914 مسجدًا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

كما دعت وزارة الشؤون الإسلامية، المصلين، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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