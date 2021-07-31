أمن الطرق تذكّر بعقوبة من يساعد أو ينقل المخالفين لنظام الحدود

الرياض - محمد عبدالله - جددت القوات الخاصة لأمن الطرق، التذكير بعقوبة من يساعد بأيّ طريقة على دخول مخالفي أمن الحدود، حيث تصل العقوبة إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.

وذكر أمن الطرق –عبر تويتر- أنه يُعاقب كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يُقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأضاف أنَّ هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وأشار أمن الطرق إلى أنّه للإبلاغ عن المخالفين عبر الأرقام التالية: (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(996 – 999) في جميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. ضبط عدد من مخالفي نظام العمل والإقامة بالقصيم