الجوازات: غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد انتهائها بـ3 أيام

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات، إنَّ غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تُفرض بعد انتهاء صلاحية الهوية بنحو 3 أيام، ردًا على استفسارات المقيمين.

وأضافت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ غرامة تأخير هوية مقيم تبلغ 500 ريال عقوبة في المرة الأولى.

وفي المرة الثانية، دفع غرامة 1000 ريال، والإبعاد في حالة عدم تجديد هوية مقيم خلال المدة المحددة، وفقًا للجوازات السعودية.

وأكَّدت الجوازات أنَّه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

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