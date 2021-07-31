أمانة الرياض: استقبال 10 آلاف بلاغ خلال أسبوع بنسبة تنفيذ 86%

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها استقبلت أكثر من 10 آلاف بلاغ خلال أسبوع (من 18 – 24 يوليو) بنسبة تنفيذ بلغت 86%.

وأضافت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنّه تمّ استقبال (10351) بلاغًا، فيما كان عدد البلاغات المنفذة (8922)، بنسبة تنفيذ 86%.

وأشارت إلى أنَّ عدد البلاغات الخطيرة بلغ (725) بلاغًا بنسبة تنفيذ 99%، موضحة أنَّ نسبة الرضا من قبل المواطنين بلغت 87%.

كانت أمانة العاصمة ضبطت في وقت سابق، معملًا متهالكًا للمخللات تديره عمالة غير نظامية، وتمَّ إتلاف 5 أطنان ونصف من المواد الفاسدة، وإغلاق المعمل المخالف، وإحالة العمالة إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات الرادعة.

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