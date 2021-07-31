دارة الملك عبد العزيز تضيف «تيك توك» إلى منصاتها الرقمية

الرياض - محمد عبدالله - أضافت دارة الملك عبدالعزيز، إلى منصاتها الإعلامية الرقمية، منصة الـ «Tik Tok» لتكون من أوائل المؤسسات الحكومية التي تستثمر هذه المنصة الشبابية والسريعة.

وذكرت الدارة -عبر موقعها الإلكتروني- أنها تهدف من تلك الإضافة العصرية إلى إشراك كل فئات المجتمع العمرية في أخبارها وأعمالها وموادها التوثيقية، وجذب المزيد من المتلقين إلى رسالتها الإعلامية الوطنية التي تتسم بالموثوقية العلمية والدقة والتنويع المعلوماتي لتعزيز قيم الهوية الوطنية.

وأشارت إلى أن خطط تطوير الإعلام في الدارة أكدت أن منصات التواصل الاجتماعي الحالية والقادمة دائمًا في دائرة اهتمامها وهي مستهدفة في ظل الثورة في المعلومات والوسائل الإعلامية، وتصاعد دورها في خدمة ركائز العلاقات بين الأجيال، وظهور متلقين جدد ذوي متطلبات جديدة وحديثة.

يذكر أنَّ دارة الملك عبدالعزيز تمتلك أربعة حسابات رقمية في كل من: « تويتر - الفيس بوك – اليوتيوب – الانستجرام» إضافة إلى الموقع الإلكتروني.

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