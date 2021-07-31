توزيع 8 آلاف مظلة على المعتمرين بصحن المطاف

الرياض - محمد عبدالله - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قرابة (٨٥٣٦) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف، والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة «مظلتك بين يديك» أحد برامج حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا».

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، إن مبادرة «مظلتك بين يديك» تهدف لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

وأضاف أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لقاصدي المسجد الحرام، والهدف منها هو حماية حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

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