وزير الشؤون الإسلامية: شعب البوسنة له مكانة خاصة لدى القيادة

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أنَّ شعب البوسنة والهرسك له مكانة خاصة لدى القيادة الرشيدة، وذلك في ختام زيارته إلى سراييفو التي استمرت عدة أيام.

وقال الوزير آل الشيخ –عبر حسابه على تويتر-: «في ختام زيارتي للبوسنة والهرسك، أحْمَد الله على ما تحقق من اللقاءات المثمرة وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الإسلامي، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي البوسنة وشعبها الوفي عناية خاصة، كما أشكر المشيخة الإسلامية والقيادات السياسية بالبوسنة على الحفاوة البالغة والتعاون».

كان وزير الشؤون الإسلامية، قد تفقد في وقت سابق، مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك واطمأن على خدماته وبرامجه، كما زار جامع خادم الحرمين الشريفين، ووجه بفرش كامل الجامع بالسجاد الفاخر والذي تبلغ مساحته (4000م2).

كما وجّه بتكثيف البرامج العلمية والدعوية التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

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