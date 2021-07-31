الصحة: عدوى فيروس كورونا تصيب جميع الأعمار

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص «من الممكن أن تنتقل عدوى فيروس كورونا من وإلى جميع الفئات العمرية».

وقال المواطن في استفساره: هل الأطفال بعمر سنتين يصابون بفيروس كورونا؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه حسب التوصيات الحالية فإنَّه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من اللقاح، ويمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وأضافت أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات فيروس كورونا.

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