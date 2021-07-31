بالفيديو.. الشيخ الخثلان: موضع يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثيرون

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إن هناك موضعًا يستجاب فيه للدعاء ويغفل عنه الكثير من الناس، وهو عند حدوث النعمة لشخص ما.

وأضاف الشيخ الخثلان –عبر قناة الرسالة- عندما ترى نعمة لأخيك المسلم فادع الله لهذا الشخص بالتوفيق وادع لنفسك بما تشاء، كما أنه في هذا معالجة للحسد وداء النفوس.

واستدل الشيخ الخثلان على ذلك، بدعاء النبي زكريا عليه السلام، عندما وجد عند مريم رزقا، فقالت له: إن الله يرزق من يشاء، فتأثر زكريا ودعا ربه بأن يرزقه الذرية الصالحة.

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