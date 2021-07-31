، "تويتر" توفّر الرمز الرسمي لأولمبياد طوكيو بـ 30 لغة.. من ضمنها العربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشاركة العربية في الألعاب الأولمبية تتصدّر المحادثات عبر منصة تويترالمشاركة العربية في الألعاب الأولمبية تتصدّر المحادثات عبر منصة تويتر

مع انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2020 بعد عامٍ من التأخير بسبب ظروف الجائحة؛ تتجه أنظار العالم كله إلى طوكيو، إذ تصدّرت المحادثات حول البطولة "تويتر"، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي قصد المنصة لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات في الوقت الفعلي.

وتفاوتت طرق المغرّدين في إظهار دعمهم لفرقهم والرياضيين من عبارات التشجيع إلى التعليقات على المنافسات ومشاركة آرائهم باستخدام الرموز التعبيرية لعلم الدولة والرموز التعبيرية الأولمبية وغيرها من الميزات الأخرى.

ولأول مرة؛ وفّرت "تويتر" الرمز التعبيري الرسمي لـ #الألعاب_الأولمبية على تويتر بأكثر من 30 لغة من بينها العربية، حيث يمكن للمشجعين من المشاركة في النقاشات بشكل تفاعلي من خلال استخدام أكثر من 200 رمز تعبيري تغطي الرياضات المختلفة في البطولة وأعلام الدول المشاركة، إضافة إلى رموز خاصة بالميداليات التي ستبقى فاعلة على المنصة حتى انتهاء البطولة في 8 أغسطس 2021.

ووفّرت "تويتر" أيضاً عدداً من الميزات المتخصصة التي تُساعد المشجعين والمتابعين على متابعة الحدث بكل تفاصيله هذا الصيف.

فيما يلي لمحة عن أبرز هذه المميزات "عش تجربة المُعلّقين الخبراء، وقسم استكشاف الألعاب الأولمبية، والقوائم، وموضوعات تويتر".

وفيما يلي نبذة عن المحادثات في المملكة العربية السعودية حول الألعاب الأولمبية التي تصدرت منصة "تويتر":

أكثر الرياضات ذكراً: "الجودو، كرة القدم، التايكوندو، كرة السلة، والتنس".

أكثر الرياضيين ذكراً: "لاعب تنس الطاولة السعودي علي الخضراوي، لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش (@DjokerNole)، لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس (@DaniAlvesD2)، لاعب كرة القدم المصري أحمد حجازي (@Hegazi)، ولاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا (@naomiosaka)".

أهم الحسابات المذكورة: "عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية (@AbdulazizTF)، الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية (@saudiolympic)، الصفحة الرسمية للأولمبياد (@olympics)، الحساب الرسمي للجنة المُنظمة للأولمبياد (@tokyo2020)، والحساب الرسمي لوزارة الرياضة السعودية (@gsaksa).

الوسوم الأكثر استخداماً: "#أولمبياد_طوكيو، #كلنا_السعودية، #tokyoolympics (أولمبياد طوكيو)، #تهاني_القحطاني (لاعبة الجودو السعودية)، و#openingceremony (مراسم الإفتتاح).

وتستمر المحادثات حول البطولة على المنصة خلال الأيام القادمة، حيث يجتمع عُشاق الرياضة من كل مكان على تويتر للتعرّف على آخر المستجدات ومتابعتها في الوقت الفعلي.