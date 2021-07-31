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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجدَيْن بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتَي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
ودعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 12:33 PM
بعد تعقيمهما.. حرصاً على سلامة مرتادي بيوت الله"الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجدَيْن في الرياض
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجدَيْن بعد إخلائهما مؤقتاً وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتَي إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تمّ الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وبيّنت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيدٍ من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
ودعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.
، "الشؤون الإسلامية" تُعيد افتتاح مسجدَيْن في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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