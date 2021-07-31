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كشفت وزارة الصحة عن تقديم أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أقل من يومين.
والخميس كشفت الصحة أن أكثر من "26,000,000" جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وأمس أوضحت الوزارة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، حاثةً الجميع على استكمال الجرعتين من اللقاح، لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 12:25 PM
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة"الصحة": تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين
كشفت وزارة الصحة عن تقديم أكثر من 600 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك في أقل من يومين.
والخميس كشفت الصحة أن أكثر من "26,000,000" جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من "587" موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وأمس أوضحت الوزارة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، حاثةً الجميع على استكمال الجرعتين من اللقاح، لمقاومة المتحورات، مع أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بها.
، "الصحة": تقديم 600 ألف جرعة لقاح كورونا في يومين ،
المصدر : الخليج 365
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