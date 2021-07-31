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تفاعلت أمانة الطائف مع بلاغ مواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وثقته بمقطع فيديو تشكو من جريان مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة بجوار أحد المواقع بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ حيث بيّنت الأمانة أنها اتخذت إجراءاتها النظامية، وأنه جارٍ إغلاق الموقع لحين تصحيح الملاحظة.
وبيّنت المواطنة في شكواها عبر "تويتر"، أن مياه الصرف الصحي تجري في أحد المنتزهات بالشفا، وتمر على بعض جلسات المتنزهين وسط روائح كريهة؛ لتتجاوب معها أمانة الطائف، وتبيّن أن الموقع لمستثمر ولا يتبع الأمانة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وجارٍ إغلاقه لحين تصحيح الملاحظة.
31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 12:23 PM
مياه الصرف الصحي تجري والروائح الكريهة تعمّ بأحد متنزهات الشفابلاغ مواطنة بالفيديو يستدعي تفاعل "أمانة الطائف": سنغلق موقع المستثمر
تفاعلت أمانة الطائف مع بلاغ مواطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن وثقته بمقطع فيديو تشكو من جريان مياه الصرف الصحي والروائح الكريهة بجوار أحد المواقع بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف؛ حيث بيّنت الأمانة أنها اتخذت إجراءاتها النظامية، وأنه جارٍ إغلاق الموقع لحين تصحيح الملاحظة.
وبيّنت المواطنة في شكواها عبر "تويتر"، أن مياه الصرف الصحي تجري في أحد المنتزهات بالشفا، وتمر على بعض جلسات المتنزهين وسط روائح كريهة؛ لتتجاوب معها أمانة الطائف، وتبيّن أن الموقع لمستثمر ولا يتبع الأمانة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وجارٍ إغلاقه لحين تصحيح الملاحظة.
، بلاغ مواطنة بالفيديو يستدعي تفاعل "أمانة الطائف": سنغلق موقع المستثمر ،
المصدر : الخليج 365
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