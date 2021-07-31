ترامب يفرض نفوذه بين الجمهوريين بأموال المانحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جمع أكثر من 56 مليون دولار من مانحين للحزب الجمهوري خلال الأشهر الستة الأولى لهذا العام.

ويدل ذلك على نفوذ ترامب داخل الحزب بحسب تقرير عن تمويل الدعاية للحزب الجمهوري الأمريكي أظهر دور ترامب في جمع التبرعات.



وأفاد التقرير، الذي أعدته منصة "وينريد"، أبرز منصات جمع التبرعات للجمهوريين عبر الإنترنت، بأن لجنة ترامب "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، التي تجمع الأموال للحزب الجمهوري، ولجماعات جمع الأموال التي يسيطر عليها ترامب جلبت أكثر من 34 مليون دولار خلال هذه الفترة.

كما نجحت لجان جمع الأموال الخاصة بترامب إلى جانب مجموعة أخرى تجمع الأموال حصريا لها في جلب أكثر من 22 مليون دولار من خلال منصة وينريد.

ومعظم هذه الأموال تبرعات يقل الواحد منها عن 50 دولارا، وتُظهر المبالغ المجمعة أن ترامب ما زال يحظى بنفوذ قوي على القاعدة الشعبية للحزب حتى بعد انتهاء فترة ولايته المضطربة التي استمرت أربع سنوات في يناير /كانون الثاني.

ومن المتوقع أن تقدم لجان جمع التبرعات التابعة لترامب اليوم السبت تقارير مفصلة عن مواردها المالية في النصف الأول من العام.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق ، الذي خسر انتخابات عام 2020، الترشح للرئاسة للمرة الثالثة في عام 2024.

كان الرئيس الأمريكي السابق أعلن في مارس/آذار الماضي أنه يعتزم الإعلان عن قراره النهائي حول إمكانية إعادة الترشح لمنصب الرئاسة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في عام 2022.

وأعرب ترامب في السابق عن ثقته بقدرة الجمهوريين على استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بعد انتخابات 2022.